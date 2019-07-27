مسؤول : تعزيز التعاون الثقافي بين منطقة اروند الحرة الايرانية ومحافظة البصرة العراقية

واوضح طميميان في تصريح له اليوم السبتن انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي ومتابعته خلال الزيارة الاخيرة لمحافظة البصرة بهدف اقامة برامج ثقافية وفنية ورياضية فضلا عن تقديم خدمات السياحة الطبية بصورة مشتركة في البصرة ومدينتي آبادان وخرمشهر (جنوب غرب ايران).

وتابع، ان اقامة هذه البرامج الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية تسهم في تعزيز العلاقات الودية بين ايران والعراق؛ اذ سيتم صياغة تقويم سنوي للفعاليات الفنية والمسابقات والمعكسرات الرياضية بين محافظة البصرة ومدينتي آبادان وخرمشهر.

وقال هذا المسؤول الايرانين لقد اتخذ قرار كخطوة اولي في هذا الاطار بان تقام برامج مشتركة بمشاركة اصحاب الثقافة والفن لمحافظة البصرة ومنطقة اروند الحرة؛ وذلك من اجل تعزيز الوحدة والصداقة بين ايران والعراق اكثر فاكثر؛ مشيرا الى رغبة الجانب العراقي في اقامة دورات تدريبية وتاهيلية من قبل الفنانين الايرانيين في محافظة البصرة.

انتهى**2018/ ح ع **