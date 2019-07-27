روسيا : لجنة الاتفاق النووي تلتئم غدا في فيينا

جاء ذلك في تغريدة نشرها اوليانوف اليوم السبت عبر حسابه بموقع تويتر؛ دون ان يتطرق الى تفاصيل القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع.

وفي وقت سابق، نشر السفير الروسي لدى المنظمات الدولية بفيينا، تغريدة اخرى اشار فيها الى الحاح المسؤولين الامريكيين على منع ايران من تخصيب اليورانيوم؛ مصرحا، ان "التخصيب يشكل حقا لا يمكن انكاره بالنسبة لجميع الدول الاعضاء في معاهدة الحدّ من الانتشار النووي (ان بي تي)، لكن يبدو ان المسؤولين الامريكيين نسوا هذه الحقيقة التي تم التاكيد عليها في نصّ البند الرابع من هذه الاتفاقية".

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