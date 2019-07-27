الحكومة تهنئ منتخب الشباب الوطني للكرة الطائرة على تأهله للتصفيات النهائية في بطولة العالم 2019

وكتب ربيعي اليوم السبت في حسابه بموقع توتير، "ان التفوّق الحاسم الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لمنتخب الشباب الوطني للكرة الطائرة على منافسه البرازيلي في مرحلة النصف نهائية، وتاهله لاول مرة الى الدوري النهائي لبطولة العالم 2019 في البحرين، شكّل فوزا تاريخيا".

وكان المنتخب الايراني للكرة الطائرة تحت سن الـ 21 عاما، واجه منافسه البرازيلي امس الجمعة وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 3 مقابل لاشيء، ليتاهل بذلك ولاول مرة الى مرحلة التصفيات النهائية لهذه المنافسات.

علما ان المباراة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة للشباب 2019 ستقام عند الساعة الثامنة و30 دقيقة من مساء اليوم السبت، حيث سيواجه المنتخب الايراني منافسه الايطالي من اجل الفوز بذهبية هذه المسابقات.

انتهى ** ح ع