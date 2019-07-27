مصدر مسؤول : وصول نحو 53 الف زائر ايراني الى مكة المكرمة

وافاد الموقع الاعلامي لمنظمة الحج والزيارة نقلا عن لجنة الحج في مكة المكرمة، اليوم السبت، ان اجمالي عدد الحجاج الذين دخلوا مكة المكرمة منذ 13 تموز /يوليو الحالي لغاية اليوم بلغ 52 الفا و671 زائرا في اطار 368 قافلة.

وتوقّع هذا التقرير وصول جميع الزوار الايرانيين الى مكة المكرمة لغاية 15 اغسطس / اب، القادم لاداء مناسك حج في هذا العام.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، اعلن ان اجمالي الحجاج الذين وصلوا الى السعودية بنهاية يوم امس الجمعة، بلغ 60 الفا و623 شخصا بمايشمل الزوار ومسؤولي شؤون الحجاج الايرانيين.

علما ان كافة عمليات نقل الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في السعودية تتم بواسطة الطائرات التابعة لشركة الطيران الايرانية

"ايران اير".

انتهى ** ح ع