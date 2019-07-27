ظريف يغرد حول لقائه مع بن علوي

وأفاد المركز الإعلامي في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر تغريدة مساء اليوم السبت بعيد لقائه مع نظيره العماني أضاف خلالها: "أنا سعيد للغاية بلقائي اليوم مع صديقي الجليل وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في طهران".
ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ظهر اليوم السبت الى طهران، بهدف إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد، حيث التقى بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي شمخاني"، بعد لقائه مع ظريف.
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طهران/27 تموز/يوليو/إرنا- كتب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تغريدة له، ان محادثاته مع نظيره العماني "يوسف بن علوي" في طهران تمحورت حول تداعيات الإرهاب الإقتصادي للولايات المحدة ضد إيران، والعلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان.
وأفاد المركز الإعلامي في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر تغريدة مساء اليوم السبت بعيد لقائه مع نظيره العماني أضاف خلالها: "أنا سعيد للغاية بلقائي اليوم مع صديقي الجليل وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في طهران".
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