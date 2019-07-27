ظريف يغرد حول لقائه مع بن علوي

وأفاد المركز الإعلامي في وزارة الخارجية، ان ظريف نشر تغريدة مساء اليوم السبت بعيد لقائه مع نظيره العماني أضاف خلالها: "أنا سعيد للغاية بلقائي اليوم مع صديقي الجليل وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في طهران".

ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ظهر اليوم السبت الى طهران، بهدف إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد، حيث التقى بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي شمخاني"، بعد لقائه مع ظريف.

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