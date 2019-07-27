روحاني يؤكد ضرورة خفض التهديدات السيبرانية الى الحد الأدنى في شبكة المعلومات الوطنية

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن خلال إجتماع اللجنة العليا للفضاء الإفتراضي مساء اليوم السبت، أن روحاني اعتبر التقنيات جزءا هاما من نمط الحياة الاجتماعية اليومية؛ مشددا على ضرورة توظيف كافة الأساليب العلمية والايجابية والفاعلة للحفاظ على البلاد و المجتمع أمام التهديدات الناجمة عن الفضاء الافتراضي.

وتابع، ان التقنيات الحديثة بامكانها ان تلعب دورا ملحوظا في تقديم الخدمات الى المواطنين.

و في هذا الاجتماع، تمت المصادقة على الأطر التنفيذية لنظام الهوية الرقمية الموثوقة في نطاق الفضاء الافتراضي للبلاد.

إنتهى**أ م د