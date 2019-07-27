الجمهورية الاسلامية انموذج الدول الاسلامية في مجال احترام الديانات السماویة

واضاف جيفت جيان في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت على هامش اقامة مراسم "باداراك" الدينية في محافظة اذربايجان الغربية، ان "حماية المعالم الدينية مؤشر على النمو الثقافي في دولة ما؛ وهو ما تحقق في ايران الاسلامية".

كما وصف مطران الارمن في محافظة اذربايجان الغربية، قائد الثورة الاسلامية بانه "نموذج مثالي بالنسبة الينا في مجال احترام اتباع الديانات السماوية؛ وبما يستدعي منا جميعا ان نحذو حذو سماحته في هذا الخصوص".

علما ان مراسم باداراك الدينية المسيحية تقام سنويا في "كنيسة قره" الاثرية التي تقع بمدينة جالدران (في محافظة اذربايجان الغربية)؛ ويشارك فيها المسيحيون الارمن من ايران وسائر بلدان العالم بما فيها ارمينيا وسوريا ولبنان وهولندا وفرنسا والنمسا والمانيا وكندا.

انتهى ** ح ع