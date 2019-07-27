سفير ايران في كابول: مستعدون للمساعدة بارساء السلام والاستقرار في افغانستان

وفي تصريح ادلى به لقناة "آريانا" التلفزيونية قال بهرامي، ان جميع الدول الجارة تتاثر بزعزعة الامن في افغانستان لذا علينا جميعا العمل من اجل عودة الامن والاستقرار الى هذا البلد.

واكد السفير الايراني ضرورة مشاركة الحكومة الافغانية في جميع مراحل مفاوضات السلام.

وانتقد بهرامي عدم الاعلان عن تفاصيل مفاوضات السلام واكد بانه في اجواء غياب الشفافية لا احد يعلم الى اي اتجاه يسير مشروع مفاوضات السلام.

واشار الى الماضي التاريخي للعلاقات بين الشعبين واضاف، ان المشروع الاميركي الرامي للترهيب من ايران لن يحقق اي نتيجة في افغانستان.

واكد السفير الايراني خلال الحوار مرارا بان اتصالات ايران مع طالبان تشكل امكانية تحت تصرف الحكومة الافغانية ومن اجل ارساء السلام والاستقرار في افغانستان.

انتهى ** 2342