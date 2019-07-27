شباب ايران یتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة للمرة الاولى في تاريخه

وقدم منتخب شباب ايران في المباراة النهائية للبطولة التي جرت مساء اليوم السبت، عرضا كبيرا تمكن من خلاله الثار لخسارته في الدور الثاني امام ايطاليا 3-1 بالفوز عليه 3-2 والظفر بكاس البطولة للمرة الاولى في تاريخه.

تقدمت ايطاليا في الشوط الاول 25-17 الا ان ايران تمكنت من العودة الى اجواء المباراة والفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-17 و 25-23 وعادت ايطاليا للفوز في الشوط الرابع 25-22 ، الا ان كلمة الفصل كانت لايران في الشوط الخامس والاخير بالفوز 15-12 والتتويج بالبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الارجنتين 3-1 وعلى البحرين 3-0 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .

وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على البرازيل 3-0 لتتاهل الى النهائي الذي فازت فيه على ايطاليا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة سابقا هو المركز الثالث عام 2007 .

جدير بالاشارة ايضا ان منتخب ناشئة ايران تحت 17 عاما كان قد توج ببطولة العالم عام 2017 وان غالبية لاعبي منتخب الشباب الان كانوا ضمن منتخب الناشئة قبل عامين.

انتهى ** 2342