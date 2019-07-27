الرئيس روحاني يهنئ بفوز شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة

وكتب الرئيس روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ان تتويج شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة باقتدار يبشر بمستقبل زاهر للكرة الطائرة لايراننا العزيزة.

واضاف: اننا نبارك للشعب الايراني واعضاء منتخب الشباب ومدربيه ومسؤوليه بهذا الفوز الباعث على الفخر والاعتزاز.

كما هنأ المتحدث باسم الحكومة ووزير الرياضة والشباب لمناسبة تتويج شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة.

يذكر ان منتخب شباب ايران توج ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت في البحرين بعد فوزه في المباراة النهائية مساء السبت على نظيره الايطالي 3-2 .

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