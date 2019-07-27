عراقجي يتوجه الى فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

ويعقد الاجتماع اليوم الاحد بطلب من ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا، ويتراس عراقجي وفد ايران فيه، للبحث في القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي.

وكان الاجتماع الطارئ السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد قبل شهر على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء العامين للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" (روسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا) برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد.

وياتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها ايران في اطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بالعبور بنسبة التخصيب من 3.67 الى 4.5 بالمائة.

وكانت ايران قد اعلنت في الخطوة الاولى لوقف التزاماتها بانها سوف لن تلتزم بالقيود في مجال حجم مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

وتاتي اجراءات ايران هذه تنفيذا للبيان الصادر عن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ازاء عدم وفاء الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي بالتزاماتها في اطاره.

وكانت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني قد صرحت قبل اسبوعين بان الاجتماع القادم للاتفاق النووي (اجتماع اليوم) سيبحث بشان سبل تسهيل الاتفاق ومن ضمنه في مجال انتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

انتهى ** 2342