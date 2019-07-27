مصارع ايراني ينال ذهبية وزن 120 كغم باولمبياد لندن بعد تجريد تايمازوف منها

وبذلك سينال المصارع الايراني كميل قاسمي الميدالية الذهبية بدل الفضية التي حصل عليها اثر خسارته النزال النهائي امام تايمازوف.

وكان قاسمي قد اعلن اخيرا اعتزاله اللعبة وفي جعبته ميدالية ذهبية واخرى فضية من الاولمبياد وفضية من بطولة العالم.

ويعد تايمازوف، الذي تم تجريده في 2017 من ميدالية حصل عليها في أولمبياد بكين 2008، بعد إعادة تحليل عيناته، هو الرياضي رقم 60 الذي يتم تجريده من ميداليته بعد انتهاء أولمبياد لندن.

وأوضحت اللجنة الأولمبية، أن تايمازوف، الذي توج بذهبية المصارعة الحرة للرجال لوزن 120 كغم في ثلاث دورات أولمبية متتالية، تم إلغاء نتائجه بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا يتم تناولها عن طريق الفم وهي دهيدرو كلور مثيل تستوسترون (AAS).

جدير ذكره انه من المحتمل ان يقدم تايمازوف طلب استئناف على القرار في غضون 21 يوما وبعد ذلك سيعلن الاتحاد العالمي للمصارعة حرمانه.

وسيكون التوزيع الجديد للميداليات على الترتيب التالي:

الذهبية – الايراني كميل قاسمي

الفضية – الروسي بلال ماخوف

البرونزية – الاميركي ترول دلاغنوف والكازاخي دولت شابانباي.

انتهى ** 2342