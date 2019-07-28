قائد سلاح البحر الايراني يصل الى روسيا

وكان في استقبال قائد القوة البحرية الايرانية عدد من المسؤولين العسكريين الروس.

ومن المقرر ان يشارك الأميرال خانزادي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام في مراسم يوم السلاح البحري الروسي التي تقيم اليوم الاحد.

واوضح الأميرال خانزادي لدى وصوله الى سان بطرسبورغ ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة نظيره الروسي بهدف تنمية التعاون بين البلدين وستجري خلالها مباحثات مع قائد سلاح البحر الروسي ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الروسي في المجال البحري.

واكد قائد القوة البحرية الايرانية ان روسيا جارة قوية ولها قدرة اقليمية وعالمية، مبينا ان ايران ايضا كدولة قوية في وسط غرب أسيا لها تاثير اقليمي وعالمي في مختلف المجالات وبامكان البلدين تحقيق الامن الجماعي في المناطق البحرية ذات الاهتمام المشترك بالتعاون والتآزر.

واضاف: "اليوم نرى ان البعض يبذلون قصارى جهدهم لانعدام الأمن في شمال المحيط الهندي وبحر عمان والخليج الفارسي لكن هذه المناطق هي أكثر المناطق البحرية أمنًا في العالم بفضل جهود البحرية الإيرانية وباقي دول المنطقة مؤكدا ان هذا الأمن هو نتيجة الاتفاقيات الموقعة بين دول المنطقة.

واعرب الأميرال خانزادي عن امله بان تسفر هذه الزيارة عن نتائج ايجابية قصيرة وطويلة الامد.

انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹