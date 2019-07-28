ثلاثة لاعبين إيرانيين ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب شباب العالم لكرة الطائرة

وتوّج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت في البحرين، للمرة الاولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الايطالي 3-2 .

وفي ختام البطولة، جرى اختيار المنتخب المثالي للبطولة، و تضمن ثلاثة لاعبين إيرانيين، وهم "مرتضى شريفي" و "محمد رضا حضرت بور" كما تم اختيار الكابتن الإيراني "أمير حسين اسفنديار" كأفضل لاعب في البطولة.

كما ضم المنتخب المثالي لشباب العالم لكرة الطائرة ثلاثة لاعبين من إيطاليا، ولاعب من البرازيل ولاعب من روسيا .

انتهى** 2344