وزير العلوم: إيران بالمرتبة الثانية في تدريب الموارد البشرية في العالم

وعُقد الاجتماع الرابع من سلسلة الاجتماعات التي تمت لتبادل الاراء لوزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا منصور غلامي ونوابه في الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس من الشباب والنخبة في الوزارة.

وقال غلامي إنه بعد الثورة، نجحت جامعات البلاد في اجتياز ثلاث دورات؛ بدأت الفترة الأولى في العقد الثمانين بتدريب الموارد البشرية، وفي العقد الثالث من الثورة، تمكنت الجامعات من اتخاذ الخطوة الثانية والارتقاء بمرتبة الأبحاث الإيرانية على المستوى الدولي، وفي العقد الرابع من الثورة، وفي الخطوة الثالثة، يجري إنشاء جامعات ريادة الأعمال، كما تنشط واحات العلوم والتكنولوجيا.

انتهى** 2344