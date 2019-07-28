رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يزور طهران

ومن المقرر أن يجتمع "سونغ تاو" والوفد المرافق له مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي وغيره من كبار المسؤولين خلال إقامته في طهران، بالإضافة إلى لقاء رئيس وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وتهدف زيارة الوفد الصيني الى ايران، توسيع التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات العالمية والإقليمية والتشاور بشأن أنشطة البحوث المشتركة بين مجمع تشخيص مصلحة النظام والحزب الحاكم في الصين.

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