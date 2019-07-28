المتحدث باسم الحكومة الإيرانية : بامكان بومبيو اجراء مقابلة صحفية مع مرضية هاشمي

وقال ربيعي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الأحد، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها محمد جواد ظريف إلى نيويورك وبلدان أمريكا اللاتينية الأسبوع الماضي: أينما تحاول أمريكا أن تعمل على بناء جدار وتضع الحدود لشطب إيران، فإن دبلوماسيتنا النشطة تعمل في المقابل على بناء الجسور، وينشط الدبلوماسيون الايرانيون على بناء وحفظ العلاقة بين الرأي العام للشعب الإيراني والرأي العام العالمي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى كلمات الرئيس الإيراني الذي قال: لقد أثبتت أمتنا قوتها العسكرية في فترة الدفاع المقدس، واليوم تتمتع بقوة الدبلوماسية والقانون والقوة الناعمة .

وأضاف ربيعي أن زيارة ظريف إلى ست دول (من امريكا إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا) ومحادثاته المكثفة على مدار أسبوعين وأهم الحوارات الإعلامية التي اجراها في نيويورك كانت من القضايا المهمة التي حدثت الأسبوع الماضي.

وقال : ان حوار ظريف مع وسائل الإعلام الامريكية المهمة، أجبر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على طلب إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية.

وردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي "يعتزم اطلاع الشعب الإيراني على الحقائق" ، قال المتحدث باسم الحكومة: يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي، ان تتوجه الى امريكا وتجري مقابلة معه .

وصرح ربيعي: لن نتهرب من سماع الرأي الاخر، ما فعلوه بمراسلينا والسلوك الذي يقومون به مع الصحفيين الإيرانيين هناك، هو نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار.



وجود الأساطيل الأوروبية في الخليج الفارسي يحمل رسالة عدائية

كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، اعلان الاوروبيين عزمهم على ارسال سفن حربية الى الخليج الفارسي بانه يشكل خطوة عدائية واستفزازية من شانها تصعيد التوترات في المنطقة.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي، لقد سمعتم بانهم (الاوروبيين) يريدون ارسال سفن حربية الى الخليج الفارسي، بما يمثل رسالة عدائية واستفزازية من شانها تصعيد التوترات.

واضاف، ان ايران تعتقد بان امن المنطقة يجب ارساؤه من قبل دول المنطقة ذاتها ونحن اكبر موفر لامن الزبائن في الخليج الفارسي.

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