وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الجمهورية

وكان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، قد وصل أمس الى طهران والتقى مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شمخاني واجرى معهما محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية العماني الى طهران في غضون الشهرين الاخيرين حيث قام بزيارة الى طهران يوم 20 ايار /مايو اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد اصدرت بيانا اعلنت فيه بان هذه الزيارة تاتي في سياق العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حول التطورات الاخيرة بالمنطقة.

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