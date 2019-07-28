٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٠٥
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83414574
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وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الجمهورية

وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الجمهورية

طهران/ 28 تموز/ يوليو/ ارنا- اجتمع وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي ظهر اليوم الاحد مع رئيس الجمهورية حسن روحاني.

وكان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، قد وصل أمس الى طهران والتقى مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي على شمخاني واجرى معهما محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية العماني الى طهران في غضون الشهرين الاخيرين حيث قام بزيارة الى طهران يوم 20 ايار /مايو اجرى خلالها محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد اصدرت بيانا اعلنت فيه بان هذه الزيارة تاتي في سياق العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حول التطورات الاخيرة بالمنطقة.

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