٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٥٤
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83414674
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عقد مذكرة تفاهم بين جامعة طهران والمستقبل العراقية

عقد مذكرة تفاهم بين جامعة طهران والمستقبل العراقية

طهران/ ۲۸ تموز/يوليو/ارنا- وقعت جامعتا المستقبل العراقية وارس الدولية التابعة لجامعة طهران مذكرة تفاهم تهدف الى تنمية التعاون المشترك في شتى المجالات التدريبية والبحثية والتقنية والرفاهية والثقافية والطلابية والدولية باستخدام طاقات الجامعتين.

وقالت رئيسة جامعة ارس التابعة لجامعة طهران " زهرا امام جمعة" في اجتماع مشترك مع مسؤولي جامعة المستقبل العراقيةان ا نحو ۸۰ طالبا عراقيا يدرسون حاليا في جامعة ارس معربة عن املها في زيادة عدد الطلاب العراقيين بالتعاون مع جامعة المستقبل العراقية.

واشارت امام جمعة الى النتائج الايجابية للتعاون العلمي بين الجامعتين الايرانية والعراقية في مختلف المجالات الدولية والبحثية والطلابية والتعليمية.

واضافت: انه تم في الاجتماع البحث حول تبادل الطلبة والاساتذة بين الجامعتين وعقد مؤتمر مشترك واجراء المشاريع البحثية المشتركة وشرح الجانبان وجهات نظرهم حول البحوث المشتركة والقضايا الدولية والطلابية والتعلمية والثقافية والاجتماعية.

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