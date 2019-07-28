٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:٥٢
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83415246
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النمسا تنفذ استثمارات بقمية 100 مليون يورو في قطاع الصرف الصحي الايراني

النمسا تنفذ استثمارات بقمية 100 مليون يورو في قطاع الصرف الصحي الايراني

سمنان/28تموز/يوليو/ارنا - اکد السفير النمساوي في ايران اشتفان شولتز اليوم الاحد، بان بلاده تنفذ حاليا استثمارات بقيمة 100 مليون يورو في قطاع الصرف الصحي والري بالتنقيط داخل ايران.

واضاف شولتز خلال لقائه محافظ سمنان (شرق) علیرضا آشناكر، انه تم التوصل الى مذكرات تفاهم مختلفة في شتي القطاعات الاقتصادية بين ايران والنمسا بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى فيينا العام الماضي.
وتابع، ان النمسا مستعدة لانجاز استثمارات في محافظة سمنان بالنظر الى حاجاتها في مجال المياه وانشاء منظومات الري الحديثة؛ فضلا عن الاستثمار في مجال النقل وانتاج قطع الغيار؛ مشيرا في السياق الى "التعاون الجيد" القائم بين جامعة سمنان وجامعات نمساوية.


من جانبه، قال محافظ سمنان خلال هذا اللقاء : ان طاقات هذه المحافظة وميزاتها ملحوظة جدا حيث يستطيع المستثمرون النمساويون القيام باستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والمناجم والسياحة اضافة الى سائر القطاعات؛ مضيفا ان 2000 وحدة انتاجية تشنط في محافظة سمنان.
انتهى**2018/ح ع **

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