النمسا تنفذ استثمارات بقمية 100 مليون يورو في قطاع الصرف الصحي الايراني

واضاف شولتز خلال لقائه محافظ سمنان (شرق) علیرضا آشناكر، انه تم التوصل الى مذكرات تفاهم مختلفة في شتي القطاعات الاقتصادية بين ايران والنمسا بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى فيينا العام الماضي.

وتابع، ان النمسا مستعدة لانجاز استثمارات في محافظة سمنان بالنظر الى حاجاتها في مجال المياه وانشاء منظومات الري الحديثة؛ فضلا عن الاستثمار في مجال النقل وانتاج قطع الغيار؛ مشيرا في السياق الى "التعاون الجيد" القائم بين جامعة سمنان وجامعات نمساوية.



من جانبه، قال محافظ سمنان خلال هذا اللقاء : ان طاقات هذه المحافظة وميزاتها ملحوظة جدا حيث يستطيع المستثمرون النمساويون القيام باستثمارات في مجال الصناعة والزراعة والمناجم والسياحة اضافة الى سائر القطاعات؛ مضيفا ان 2000 وحدة انتاجية تشنط في محافظة سمنان.

انتهى**2018/ح ع **