مسؤول : ضبط 1605 كيلوغرام من المخدرات في مدينة سراوان الحدودية

و اوضح حسني في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، انه تم ضبط 587 كيلوغرام من مادة الافيون و18 كيلوغرام من الهيروين، وسلاح كلاشينكوف وعدد من الذخيرة.

و اضاف بانه تمكنت قوات العمليات الخاصة بمكافحة المخدرات في محافظة سمنان من الحصول على معلومات حول الأنشطة الإجرامية لأفراد العصابة الذين تورطوا مع المهربين الدوليين.

و تابع : كان هؤلاء بصدد نقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى وسط البلاد.

و اضاف القائد الامني الايراني : بعد اشتباك المهربين الذي استمر ساعة واحدة مع افراد الشرطة، استغل المهربون ظلام الليل والظروف البيئية الخاصة في المنطقه ولاذوا بالفرار نحو باكستان، مخلفين وراءهم السيارة المحملة المخدرات.

تجدر الاشارة بانه تم في الربع الأول من العام الحالي (الايراني - بدا في 21 مارس 2019) ضبط 4 أطنان و 620 كيلوغرام من المخدرات، والقبض على 771 شخصًا من موزعي المخدرات في محافظة سمنان.

انتهی**2054/ح ع **