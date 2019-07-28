روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، ان رسالة الرئيس روحاني الى جونسون جاءت على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

جانب السيد بوريس جونسون

رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية الكبرى وايرلندا الشمالية

انني اهنئكم بمناسبة انتخابكم رئيسا للوزراء في مملكة بريطانيا المتحدة الكبرى وايرلندا الشمالية.

واتمنى ان يسهم المامكم بقضايا العلاقات الايرانية – البريطانية وزيارتكم الوحيدة لطهران، في ازالة العقبات الراهنة امام توسيع العلاقات الثنائية، وان نشهد خلال فترة رئاستكم للوزراء مزيدا من ترسيخ العلاقات وبما يشمل مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الاطراف (بين البلدين).

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

حسن روحاني

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

انتهى ** ح ع