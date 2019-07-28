ثماني ذهبيات وجائزتان.. حصاد إيران في أولمبياد كوريا الجنوبية للإختراعات العالمية 

وفي نهاية الأولمبياد، فاز كل من "بدرام يوسفي" في فئة الكيمياء والمعدات الكيماوية، و"عرفان يلان" و"أمير حسين ميرمهدي" و"شايان سنغانه"و"أمير عباس محمدي كوشكي" و"فاطمة إبراهيمي" و"يكانه إسماعيل زاده" و"هستي رضائي" في فرع الكهرباء والالكترونيات، و"أمير رضا فاتح راضي" و "نيرفان بهبو" و"احرار سروي" في فرع الميكانيك والميكاترونيك، و"بارمان غريبي" في فرع هندسة المعادن، و "آرمان روحي" في فرع الهندسة الطبية الحيوية بالميداليات الذهبية.

وقال ممثل منظمة الملكية الفكرية للاختراعات العالمية في إيران، رئيس البعثة الإيرانية الموفدة "مهران خسرواني" اليوم الأحد، ان "بدرام يوسفي" تمكن من الحصول على الجائزة الخاصة لأفضل أطروحة في فرع التقانة الحيوية، كما رفع "عرفان يلان" كأس الأولمبياد الخاص في فرع الكهرباء والالكترونيات.

وأضاف خسرواني، أن العديد من الدول بما في ذلك إيران وأميركا وبريطانيا والإمارات ومصر والعراق وكوريا واليابان وتايوان وماليزيا وإندونيسيا شاركت في هذا الحدث العلمي.

وأقيم أولمبياد كوريا الجنوبية للإختراعات العالمية خلال الفترة من 25 تموز/يوليو الى 27 من الشهر نفسه.

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