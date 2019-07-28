قائد الثورة يهنئ بتتويج شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة

واورد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية انه جاء في رسالة التهنئة التي وجهها سماحته بالمناسبة اليوم الاحد: ايها الشباب الاعزاء؛ اهنئ لمناسبة تتويجكم بالبطولة. لقد ادخلتم البهجة في قلوب الشعب. شكرا لكم.

يذكر ان منتخب شباب ايران توج للمرة الاولى في تاريخه يوم امس اسبت ببطولة شباب العالم تحت 21 عاما بنسختها العشرين التي جرت في البحرين بفوزه في المباراة النهائية على ايطاليا 3-2 .

وكانت افضل نتيجة سابقة لمنتخب شباب ايران تحت 21 عاما هو المركز الثالث عام 2007 .

يشار ايضا الى ان منتخب شباب ايران تحت 19 عاما توج عام 2017 ببطولة العالم.

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