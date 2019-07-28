إيران تتطلع الى مشاركة الصين في تعزيز الإقتصاد والأمن بالمنطقة

وأضاف رضائي، ان اندلاع اي حرب في المنطقة سيعرّض الاقتصاد والسلم الدوليين للخطر.

وفي السياق، قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام: "لا نسمح لأميركا وبريطانيا بفرض سيطرتهما على مضيق هرمز".

وتابع، "لا نريد الحرب لكننا ندافع عن أنفسنا ونعتبر أمن الخليج بأنه أمننا وسنرد على اي اعتداء يصدر من أميركا وبريطانيا".

كما أشار إلى أن إيران أرسلت مستشاريها إلى الدول التي تشهد الصراعات للحفاظ على أمن المنطقة وهدفها هو تعزيز السلام فيها.

إنتهى**أ م د

