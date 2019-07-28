قائد حرس الحدود الايراني يعلن بدء تنفيذ المشروع الشامل للحدود في البلاد

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد اعتبر العميد رضائي هذا المشروع بانه مؤثر جدا في تعزيز الحدود وقال، ان تعزيز الحدود والرقي بالمواقع وتحديد وقوننة المسؤوليات والصلاحيات تعد من اهداف اعداد وتصديق هذا المشروع.

واضاف، ان الدبلوماسية الحدودية تعد من القضايا المهمة الاخرى التي تحظى باهتمام حرس الحدود وقد اقيم في هذا السياق تعاون جيد مع الدول الجارة.

ولفت العميد رضائي الى ان هنالك تعاونا جيدا مع دول الخليج الفارسي وان ايران ستستضيف خلال الايام القادمة وفدين من قطر والامارات واضاف، انه تم في هذا الاطار عقد 5 اجتماعات مشتركة مع تركيا وهو ما كان له دور مهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لها رؤية ودية تجاه جميع دول العالم في حين ان بعض الدول تسعى برؤية عدائية لبناء الجدران في حدودها.

واكد العميد رضائي بانه خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) يعبر من حدود البلدين اكثر من 4 ملايين زائر في ظل الامن الكامل مما يعد من مفاخر حرس الحدود لانه امر لا نظير له في العالم كله.

واعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها الدولة الاكثر امنا في العالم واضاف، ان الامن السائد في البلاد منقطع النظير في الوقت الذي لا توجد دولة في العالم تواجه تهديدات حدودية مثلما تواجه ايران.

وصرح بان هدف العدو من الضغط على الحدود هو تهريب المخدرات الى داخل البلاد وقال، انه خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) تمكنت قوات حرس الحدود من الحيلولة دون تهريب اكثر من 30 طنا من المخدرات الى داخل البلاد من الحدود الشرقية.

انتهى ** 2342