ايران والعراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء الذي جرى امس الاحد، اشار السفير الايراني الى العلاقات الراسخة بين البلدين الجارين، مؤكدا دعم طهران لتنمية وازدهار وشموخ واستقرار العراق وامنه.

واضاف مسجدي: إن مجموعة الصداقة البرلمانية العراقية تؤدي دورا هاما جدا في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

واعلن استعداد ايران للتعاون مع العراق ووضع خبراتها تحت تصرفه في المجالات العلمية والصناعية لاسيما في المجالات الزراعية واضاف، ان اميركا باحتلالها العراق قد دمرت بنيته التحتية والحقت اضرارا جادة بالزراعة فيه خاصة انتاج التمور الا ان ايران على استعداد للتعاون مع العراق في المجال الزراعي.

واشار الى زيارة الملايين من الزوار والسياح العراقيين الى ايران خلال الاشهر الاخيرة وزيارة الاربعين التي على الابواب ، معتبرا زيارات مواطني البلدين العنصر الاساس في تطوير العلاقات الشعبية بين الجارين واضاف، اننا نشهد كل يوم المزيد من تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

واعلنت البرلمانية العراقية عالية العمارة رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، خلال اللقاء استعداد النواب العراقيين للتعاون مع نظرائهم الايرانيين بهدف ترسيخ العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأبدت استعداد مجموعة الصداقة البرلمانية العراقية الايرانية لزيارة طهران من أجل توطيد الاواصر البرلمانية بين البلدين أكثر مما مضى.

انتهى ** 2342