نرصد تحركات القوات الأجنبية في الخليج الفارسي

وأضاف النقيب البحري الطيار روح الأميني، في محادثة مع مراسل إرنا، ان طيران القوة البحرية التابعة للجيش، لديه الاشراف الكامل وباستمرار على جميع مناطق المياه الإقليمية والمياه الدولية المعرضة للتهديد .

وأعلن بأن طيران القوة البحرية للجيش يقوم بعمليات استكشاف باستخدام الطائرات المروحية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة وطائرات مسيرة فوق مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان على مدى 24 ساعة .

وأضاف الطيار روح الأميني، ان هذه العمليات الجوية، الى جانب المراقبة والرصد الذي يتم من قبل مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي وغيرها من الوحدات الموازية، أدت إلى تحقيق اشراف كامل على المنطقة.

وأكد أن القوات الإيرانية ترصد وبشكل كامل وعلى الدوام تحركات القوات الأجنبية في الخليج الفارسي، معربا عن اعتقاده بعدم ضرورة تواجد القوات الاجنبية في هذه المنطقة .

وأكد أن إيران تحمل رسالة السلام إلى الدول المجاورة، وقال : على الرغم من السياسات غير المناسبة لبعض دول المنطقة، الا ان ايران لم ولن تواجه أية مشكلات مع هذه البلدان؛ فنحن نعتبرهم إخواننا وأمنهم هو أمننا.

وصرح قائد طيران القوات البحرية التابعة للجيش، إن القدرات الدفاعية الإيرانية لا تشكل تهديدا لدول المنطقة، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظرا لقدراتها، بامكانها توفير الأمن لجميع دول المنطقة، لذلك ليس هناك حاجة لتواجد قوات اجنبية فى مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان.

ويرى النقيب الطيار روح الأميني، أنه عندما أدرك الغربيون أن إيران وحدها قادرة على تأمين أمن المنطقة، بدءوا باثارة ظاهرة التخويف من إيران (ايرانوفوبيا).

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