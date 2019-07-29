عقد مذكرة تفاهم بين جامعتي تبريز والمستقبل العراقية

ووقع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك كل من مساعد عميد جامعة تبريز في الشؤون الابحاث والتقنية "اصغر عسكري "ومساعد عميد جامعة المستقبل العراقية "فلاح حسن حسين الخفاجي" بهدف تبادل التجارب العلمية والتعليمية وتوفير الارضية لتنمية الاتصالات والابحاث المشتركة في شتى المجالات باستخدام طاقات الجامعتين.

واشار مساعد عميد جامعة تبريز في الشؤون البحثية الى الماضي العريق لجامعة تبريز وقدراتها العلمية والتعليمية العالية وقال : كانت جامعة "ربع رشيدي" الدولية بمدينة تبريز يعود ماضيها الى ۸۰۰ عام وكان العديد من الطلاب والعلماء من انحاء العالم يدرسون فيها وبدات جامعة تبريز نشاطاتها امتدادا لهذه الجامعة.

واضاف عسكري ان جامعة تبريز تعد احدى افضل الجامعات في العالم ولديها ۸ عقود من النشاطات واكثر من ۲۱ كلية وعدة معاهد ومجموعات بحثية و۸۰۰ عضو بالهيئة العلمية واكثر من ۲۴ الف طالب.

واعرب عن استعداد الجامعة لتطوير التعاون مع العراق خاصة في مجال تنفيذ المشاريع البحثية ونقل الخبرة العلمية وقبول الطلبة على مستوى الدراسات التكميلية.

واعتبر اقامة الدورات التدريبية لتعليم اللغة الفارسية وورشات العمل التدريبية وعقد دورات الدراسات التكميلية وتبادل الاساتذة والطلبة بين جامعتي تبريز والمستقبل من ضمن مذكرة التفاهم .

من جانبه دعا الخفاجي الى الاستفادة من تجارب الجامعات الايرانية خاصة جامعة تبريز وقال انه تم التوقيع على مذكرة التفاهم المشترك بين الجامعتين لتحقيق هذا الامر.

واعرب عن امله في تنمية التعاون بين جامعتي المستقبل وتبريز و والاستفادة من تجارب الاخيرة في المستقبل القريب من خلال لتنفيذ مذكرة التفاهم.

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