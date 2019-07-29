اللواء رشید: الحروب الاخيرة في غرب اسيا هي نتيجة لخطأ في الحسابات واتخاذ القرار

وفي تصريحه الذي ادلى به خلال تفقده وحدات صاروخية تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري أكد اللواء رشيد، بان سعة نطاق المواجهة وعنصر الزمن هما اللذان يحددان مصير اي حرب محتملة قادمة، مضيفا ، ان اطالة واتساع نطاق الحروب كان امرا محتوما بسبب تاثير سائر عوامل الحسابات.

واعتبر ان سعة نطاق المواجهة وعنصر الزمن هما اللذان سيحددان مصير الحروب المحتملة القادمة واضاف، ان الادارة الجغرافية للحرب في مساحة 8 ملايين كيلومتر مربع لا تتناسب مع طاقات اي قوة لاطلاق وانهاء الحرب.

وقال اللواء رشيد، انه بناء على ذلك فان قدرة ادارة الحرب في مساحات جغرافية واسعة في فترة زمنية طويلة، وليست شدة وقدرة التخريب، هي التي تحدد النتائج النهائية للحرب.

انتهى