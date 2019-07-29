أكثر من 100 عسكري إيراني يشاركون في الألعاب العسكرية الدولية في موسكو

ويشارك العسكريون الايرانيون في هذه الدورة التي تقام بالتزامن، اعتبارا من 3 أغسطس في 10دول، إيران وروسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء والهند وكازاخستان والصين ومنغوليا وأوزبكستان وأذربيجان .

وفي إيران، سيتم تنظيم لعبتين للغوض في العمق (تستضيفهما القوة البحرية للجيش) في جزيرة كيش وسباق لدوريات الطرق في طهران (تستضيفه الشرطة).

والى جانب هذه الألعاب سيقام في متنزه باتريوت بموسكو غرب العاصمة، كما في العام الماضي، مهرجان ثقافي يدعى بيت الصداقة، ومن المتوقع أن يكون لإيران حضورا ملحوظا في هذا العمل الثقافي الذي ياتي في سياق تعريف ثقافة البلاد للقوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخامسة من الألعاب العسكرية الدولية الروسية ستقام بمشاركة 30 دولة بمافيها إيران من 3 الى 17 أغسطس في مسابقة برية وجوية وبحرية في العديد من البلدان.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 200 فريق من أكثر من 30 دولة سيشارك في المسابقة العسكرية الدولية الخامسة.

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