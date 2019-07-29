قائد سلاح البحر الايراني يتفقد الاسطول البحري الروسي

وشارك الأميرال "حسين خانزادي" على راس وفد عسكري مراسم تخليد يوم السلاح البحري الروسي التي جرت بحضور ممثلي اكثر من ۲۰ بلدا في مدينة سان بطرسبورغ وتفقد خلالها العديد من المدمرات البحرية الروسية وتحدث مع قادتهم.

وقال الأميرال "خانزادي" لدى وصوله الى مدينة سان بطرسبورغ امس الاحد ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة نظيره الروسي بهدف تنمية التعاون بين البلدين وستجري خلالها مباحثات مع قائد سلاح البحر الروسي ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الروسي في المجال البحري.

وشاركت عشرات الطرادات والفرقاطات مراسم استعراض السلاح البحري الروسي في سان بطرز بورغ.

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