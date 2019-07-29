٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢٣:٠٥
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83416612
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سفير النمسا في طهران يؤكد رغبة بلاده بتعزیز التعاون الاقتصادي والثقافي مع إيران

سفير النمسا في طهران يؤكد رغبة بلاده بتعزیز التعاون الاقتصادي والثقافي مع إيران

نوشهر/29 تموز/يوليو/ارنا- اكد سفير النمسا في ايران "اشتفان شولتز" على تطوير التعاون بين طهران وفيينا؛ قائلا: ان النمسا تولي اهتماما بتوسيع تعاونها الثقافي والاقتصادي مع إيران.

و اضاف شولتز اليوم الاثنين في حديث مع مراسل "ارنا" علی هامش زيارته لمحافظة مازندران (شمال ايران) بان بلاده بصدد توسيع التعاون مع هذه المحافظة في مجال السياحة.

وتابع: ان التعاون الاقتصادي بين النمسا ومحافظة مازندران قائم في الوقت الحاضر في مجال الثروة الحيوانية والدواجن.

من جانبه قال مساعد محافظ مازندران في الشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد حسن خيريانبور في حديث مع مراسل "ارنا" ان السفير النمساوي ابدى الرغبة بالسفر إلى هذه المحافظة لتقييم امكانياتها السياحية.

واضاف: انه في هذا الصدد ، شارك رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الاجتماع المشترك مع السفير و المستشارين الاقتصاديين النمساويين للبحث في العلاقات الاقتصادية والسياحية والأكاديمية بين الجانبين.

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