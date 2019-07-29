٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ١٩:٤١
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83416757
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لاعب ايراني يتربع على قمة التصنيف الأولمبي للجودو

لاعب ايراني يتربع على قمة التصنيف الأولمبي للجودو

طهران/29تموز/يوليو/ارنا - تربع اللاعب الايراني سعيد ملائي على قمة التصنيف الأولمبي للجودو، للوزن دون 81 كغ وذلك بالتزامن مع الاحتفاظ بصدارته في التصنيف العالمي لهذا الوزن.

وعاد مولائي الى صدارة التصنيف الأولمبي للجودو في الوزن تحت 81 كغ بعد احرازه، اول امس السبت المدالية البرونزية في منافسات المرحلة من الجائرة الكبرى للجودو التي اقيمت في كرواتيا.

واعلن الاتحاد العالمي للجودو عصر اليوم السبت احدث تصنيفيه لافضل لاعبي الجودو في مختلف الاوزان على الصعيدين العالمي والاولمبي.

وكان مولائي، قد تربع على قمة التصنيف الاولمبي للجودو في العام الماضي بعدما احرز المدالية الذهبية العالمية لكن غيابه في بضعة مراحل الجائزة الكبرى ادى الى تراجعه للمرتبة الرابعة في هذا التصنيف.

وبعد ذلك، استطاع مولائي بان يحصد المدالية الذهبية في المباراة التي اقيمت في الصين موخرا ليرتقي الى المرتبة الثانية من التصنيف الاولمبي للجودو.

وباحرازه يوم امس الاول السبت المدالية البرونزية في كرواتيا، عاد مولائي الى صدارة التصنيف الأولمبي من جديد مع احتفاظه بالصدارة في التصنيف العالمي للجودو لوزن تحت 81 وهو مرشح حاليا للتاهل الى الالعاب الاولمبية.

انتهی ** 2018/ ح ع **

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