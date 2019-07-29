تأسيس صناديق استثمار مشتركة بين إيران والعراق

وحضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية "شابور محمدي" ومساعديه وأعضاء مجلس الإدارة لهذه المنظمة الى جانب رئيس لجنة الأوراق المالية في العراق "علاء عبد الحسين الساعدي" والوفد المرافق، والسفير العراقي في طهران "سعد جواد قنديل".

وكان إنشاء فرع للبورصة السلعية في العراق وتوفیر أرضية ملائمة لتصدير واستيراد البضائع عن هذا الطريق، وإجراء المشاورات بشأن المواضيع القانونية والتقنية ذات الصلة بسوق رأس المال من أهم محاور مذكرة التفاهم المذكورة.

كما إتفق الجانبان حول تعزيز المشاورات وتبادل الآراء في مجال الارتقاء بمستوى المعرفة المالية، والتعاون في مجال التدريب والتوعية المالية، وكذلك إقامة معارض مشتركة في هذا الخصوص، وإنشاء قاعة إفتراضية للبورصة الإيرانية باللغة العربية (IRVEX)، ونشر كتب حول سوق رأس المال باللغة العربية، وإقامة دورات في العراق حول إدارة الأعمال في سوق رأس المال (MBA) .

وعلى هامش هذه المراسم، أشار رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية الى عزم الجانبين على تنمية الأسواق المالية-الإسلامية؛ قائلا ان إنشاء البنى التحتية لتقنية المعلومات في سوق رأس المال وتأسيس صناديق للإستثمار المشترك بهدف تنمية الأسواق الإسلامية تعد من أهم المحاور التي تؤكد عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الأوراق المالية في العراق عن أمله في أن تؤدي مذكرة التفاهم الثنائية الى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات المالية.

وأشار الى العلاقات الإقتصادية الجيدة بين الشعبين العراقي والإيراني؛ مضيفا ان العراق يتطلع الى الإستفادة من التجارب الإيرانية القيمة في مجال الأسواق المالية وتعزيز تبادل المعلومات والنهوض بمستوى المعلومات التخصصية في هذا المجال.

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