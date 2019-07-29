ناشئة ايرانيون يتأهلون الى النصف النهائي في بطولة العالم للمصارعة الحرة

واستطاع كل من رحمان عموزاد للوزن 48 كغ، ومهدي ويسي في وزن 55 كغ، وامير حسين فيروزبور في وزن 80 كغ، وسالار حبيبي للوزن 110 كغ، من التغلب على منافسيهم والتاهل الى الدور النصف النهائي في بطولة بلغاريا للمصارعة الحرة العالمية.

انتهى**2018/ ح ع **