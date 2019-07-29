٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢١:٢٦
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83416816
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ناشئة ايرانيون يتأهلون الى النصف النهائي في بطولة العالم للمصارعة الحرة

ناشئة ايرانيون يتأهلون الى النصف النهائي في بطولة العالم للمصارعة الحرة

طهران/29تموز/يوليو/ارنا - تاهل 4 من اعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة للناشئين في الاوزان الاولي الى الدور النصف نهائي للبطولة العالمية للمصارعة الحرة للناشئة المقامة حاليا في بلغاريا.

واستطاع كل من رحمان عموزاد للوزن 48 كغ، ومهدي ويسي في وزن 55 كغ، وامير حسين فيروزبور في وزن 80 كغ، وسالار حبيبي للوزن 110 كغ، من التغلب على منافسيهم والتاهل الى الدور النصف النهائي في بطولة بلغاريا للمصارعة الحرة العالمية.

انتهى**2018/ ح ع **

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