مصدر مسؤول : محافظة يزد تستضيف لاول مرة بطولة الكاراتيه الاسيوية

واضاف ملك ثابت في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين، ان هذه المنافسات ستقام، بمشاركة منتخبات من بلدان اسيوية، على مدى 3 ايام للنساء و4 ايام للرجال.

واكد رئيس لجنة الكاراتيه في محافظة يزد، انه سيتم الاعلان لاحقا بشأن عدد المنتخبات المحلية والاجنبية التي ستشارك في هذه الطولة.

كما اعرب ملك ثابت عن امله في ان تؤدي البطولة الى تطوير رياضة الكارتية في محافظة يزد.

انتهى ** ح ع