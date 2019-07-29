قائد بحرية الجيش: إيران وروسيا تعتزمان إجراء مناورات مشتركة في الخليج الفارسي قريبا 

وأضاف خانزادي في حوار مع مراسل إرنا في موسكو اليوم الإثنين، "اننا اتفقنا مع روسيا حول تنفيذ مناورات مشتركة بين القوات البحرية للبلدين في منطقة المحيط الهندي"؛ متوقعا إجراء هذه المناورات حتى نهاية العام الحالي (الإيراني-بدأ من 21 آذار/مارس).

وتابع: ستبدأ قريبا اجتماعات التنسيق والتخطيط لهذه المناورات، ومن المتوقع ان تجري المناورات المشتركة بين ايران وروسيا في المحيط الهندي قريبا.

وأردف: عندما نتحدث عن المحيط الهندي، فلعل الجزء الهام واللافت منه هو منطقة شمال المحيط الهندي، والتي تتصل ببحر مكران ومضيق هرمز وكذلك بالخليج الفارسي.

كما اعلن قائد سلاح البحر للجيش الإيراني عن توقيع اتفاقية بين هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ووزارة الدفاع الروسية، الهدف منها تنمية التعاون العسكري بين البلدين، ومن المؤكد ان جانبا كبيرا منها يشمل القوتين البحريتين لدى البلدين.

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