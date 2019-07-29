شركة ايرانية تنتج تطبيقا لضمان امن المعلومات وفقا للمعايير الدولية

وقال مدير عام الشركة المعرفية المنتجة لهذا التطبيق، "سيد عليرضا مهدوي اردستاني"، ان احد التحديات الرئيسية اليوم يكمن في موضوع امن وتقنية المعلومات لدى المؤسسات الحكومية.

واوضح مهدوي اردستاني، ان التطبيق المنتج في شركته يساعد على ضمان امن وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالمراكز الحكومية داخل البلاد.

ولفت الى ان هناك بعض المعايير الدولية التي اعدت لحل هذه المشكلة، بما في ذلك نظام "ايزو 27001"؛ مضيفا ان التطبيق المنتج محليا تم اعداده وفقا لهذا النظام، وهو قادر على تعزيز امن المعلومات لدى المؤسسات والمراكز الرسمية في ارجاء البلاد.

كما اشار مهدوي الى انه وفقا للابحاث الجارية على مدى 15 عاما، تتوفر نسخ اجنبية للتطبيق الايراني، لكنها لا ترتقي الى شمولية اداء النسخة الايرانية من حيث التطابق مع نظام ايزو 27001.

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