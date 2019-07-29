اقامة لفترة 5 اعوام الى اصحاب الاستثمارات الاجنبية بقيمة 250 الف دولار

تصريحات وزير الداخلية هذه جاءت اليوم الاثنين خلال اجتماع اللجنة الاعلامية الاقتصادية في ايران.
ولفت رحماني فضلي، الى ان احد محاور هذا الاجتماع هو موضوع منح تصاريح الاقامة للمستثمرين الاجانب الذين تبلغ استثماراتهم في ايران 250 الف دولار؛ موعزا بان يتم الاعلان بصروة مناسبة في هذا الخصوص.
انتهى ** ح ع
طهران / 29 تموز / يوليو / ارنا – قال وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" : ان الرعايا الاجانب الذين يستثمرون بقيمة 250 الف دولار في ايران سيمنحون تصاريح اقامة داخل البلاد لفترة 5 اعوام.
تصريحات وزير الداخلية هذه جاءت اليوم الاثنين خلال اجتماع اللجنة الاعلامية الاقتصادية في ايران.
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