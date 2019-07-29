٢٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢٢:٣٠
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83416922
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مسؤول صيني: تقدم ايران في مجال العلم والتكنولوجيا جدير بالاشادة

مسؤول صيني: تقدم ايران في مجال العلم والتكنولوجيا جدير بالاشادة

طهران / 29 تموز / يوليو /ارنا- اعتبر رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، التقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال العلم والتكنولوجيا بانه جدير بالاشادة.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول الصيني مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري في طهران اليوم الاثنين.

وفي اللقاء اشار تاو الى العلاقات بين البلدين في مجال العلم والتكنولوجيا وقال، ان الاهمية التي توليها ايران للعلم والتكنولوجيا جديرة بالاشادة والتقدير.

واضاف، ان العلاقات بين البلدين قائمة منذ القدم وان طريق الحرير قد مهد لهذا التعاون الا ان التعاون يشهد اليوم النمو في اطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد".

وقال، رغم التطورات الدولية الحاصلة والتحديات القائمة فان ارادة الصين لتطوير العلاقات مع ايران لم تتغير واضاف، اننا نرحب بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في الظروف الراهنة.

واكد بان بلاده مستمرة في دعم اجراءات ايران في الدفاع عن مصالحها القانونية واضاف، ان الضغوط التي تمارسها اميركا على الصين وايران لن تفلح.

وقال ، اننا نعتقد بان المحرك الاساس لنمو مستقبل العلم والتكنولوجيا هو الابداع وان للبلدين في هذا المجال الكثير من طاقات التعاون الثنائي.

انتهى ** 2342  

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