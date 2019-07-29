السليمانية تتطلع الى تيسير إجراءات التبادل التجاري مع إيران 

وخلال لقائه اليوم الإثنين مع القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة السليمانية "مهدي شوشتري"، أكد هه وال ابو بكر على ضرورة تعزيز العلاقات بين السليمانية مع المحافظات الحدودية الإيرانية.

وشدد الطرفان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحافظة السليمانية في مختلف المجالات لا سيما الحقول الإقتصادية والتجارية؛ منوهين الى ضرورة التسريع في إدخال مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة سابقا حيز التنفيذ وإزالة العقبات الموجودة في مجال النقل والشحن بين الجانبين.

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