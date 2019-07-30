الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل الإيراني والإمارتي في طهران

طهران/ ۳۰ تموز/ يوليو/ ارنا - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) في تقرير صدر حديثا، عن استمرار قتل المدنيين في افغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري ۲۰۱۹ كما في السنوات السابقة.