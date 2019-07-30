الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل الإيراني والإمارتي في طهران

و وصل سبعة من مسؤولي خفر السوال الاماراتي لهذا الغرض إلى طهران ومن المقرر أن يبحث المجتعون قضايا التعاون الحدودي المشترك وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات بينهما.
يذكر ان الاجتماع المشترك الخامس لخفر السواحل الإيراني والإمارتي عقد في طهران بتاريخ 22-10-2013.
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طهران 30 تموز / يوليو / ارنا – سيعقد في طهران الاجتماع المشترك السادس لخفر السواحل الإيراني والإمارتي بهدف بحث قضايا التعاون الحدودي المشترك.
و وصل سبعة من مسؤولي خفر السوال الاماراتي لهذا الغرض إلى طهران ومن المقرر أن يبحث المجتعون قضايا التعاون الحدودي المشترك وتوافد مواطني البلدين وتسريع عمليات نقل المعلومات بينهما.
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