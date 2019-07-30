المستشار الثقافي الايراني في مسقط يلتقي رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح

وجرى خلال اللقاء بحث التوجهات الفنية للمواطنيين الايرانيين والعمانيين في مجال السينما والمسرح فيما اكد الطرفان على ضرورة توسيع التعاون المشترك في هذا المضمار.

واشار موسوي خلال اللقاء الى العلاقات الثقافية والتاريخية بين شعبي وحكومتي ايران وسلطنة عمان معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية التعاون المشترك في مجال تبادل التجارب والتعلیم الفني لفناني عمان وخاصة السينما والمسرح.

من جانبه اعتبر رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح قاسم السليمي انتاج ايران اثارا فنية فاخرة في المجالات التاريخية والاسلامية بالقيمة وقال ان سلطنة عمان ترحب بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات وخاصة السينما والمسرح لامتلاكها تجارب قيمة في هذا الشأن.

انتهى**م م**۱۰۴۹

