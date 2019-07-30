الأمريكيون يبحثون عن المخطوطات الفارسية في باكستان

وفي ندوة عقدت تحت عنوان "دور المرأة في التعليم والثقافة الإسلامية الباكستانية"، يستضيفها المجمع الدولي للأساتذة، اشارت فاطمة حسن، التي تزور إيران، الى أهمية وضرورة دعم العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان، منوها الى وجود ۲۵۰۰ مجلد من المخطوطات الفارسية القيمة في مكتبة رابطة الترقي الأردية الباكستانية والتي تعتبر علامة من علامات الروابط الثقافية العميقة بين البلدين الجارين أيران وباكستان.

وشددت هذه الشخصية الثقافية الباكستانية على الحاجة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة ترقي الاردية الباكستانية والمكتبة الوطنية الإيرانية لتوسيع التعاون، بما في ذلك التعاون في مجال الابحاث والعمل على المخطوطات الفارسية في المكتبات الباكستانية، وقالت ان الجامعات البريطانية والامريكية وعلى وجه الخصوص، "معهد برايت" http://sllc.umd.edu/persian (قسم اللغة والأدب الفارسي التابع لكلية اللغة والأدب بجامعة ميريلاند في امريكا) وقع مذكرة تفاهم مع الرابطة ودعا الى العمل على المخططوطات الفارسية الموجودة في مكتبة هذه الرابطة.

يدعي الأمريكيون وبحجة الحصول على هذا الكنز الثمين، أنهم يعرفون اسلوب المحافظة على هذه المخطوطات وبانهم سيحمونها.

وأكدت، ان هذه المخطوطات القيمة هي إرث ثمين لدينا ونطالب بتنفيذ أي عمل على هذا الكنز الثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن من قبل أصدقائنا الإيرانيين.

انتهى** ۲۳۴۴