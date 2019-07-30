البرلمان الإيراني يصادق على لائحة الانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف

وقد صادق نواب المجلس الیوم الثلاثاء على لائحة الانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف بـ 166 صوتا فيما عارضها 6 نواب وامتنع 5 منهم عن التصويت.
ويسمح القرار للحكومة بالانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف والمعدات الخاصة بهذا الشأن.
انتهى**م م**2041**
طهران 30 تموز / يوليو / ارنا – صادق مجلس الشورى الإسلامي على لائحة انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الغيرانية لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف.
وقد صادق نواب المجلس الیوم الثلاثاء على لائحة الانضمام لاتفاقیة الشحن الدولي للأغذية القابلة للتلف بـ 166 صوتا فيما عارضها 6 نواب وامتنع 5 منهم عن التصويت.
تعليقك