تنمية التعاون المصرفي والتجاري بين ايران واستراليا

واعتبر كميجاني خلال اللقاء العلاقات المالية خطوة اولى لتنمية العلاقات التجارية وقال : ان ايران واستراليا يمتازان بمقومات اقتصادية وتربطهما علاقات تجارية ومصرفية مؤكدا على ضرورة تنميتها وتنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه اشار سفير استراليا لدي طهران "يان بيغز" الى مساعي تبذل لتحسين العلاقات مع ايران، مبينا ان العلاقات المصرفية ليست بالمستوى المطلوب مؤكدا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماع تقرر ان يتم اجراء لقاءات بين رؤساء البنك المركزي ووزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة في البلدين من اجل ايجاد السبل الكفيلة للاستفادة من الالية المالية وذلك ضمن القوانيين الدولية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران واستراليا.

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