التاكيد على تنمية التعاون بين ايران وتونس في جميع المجالات

وقدم مساعد وزير الخارجية الايراني "حميدرضا دهقاني" الذي يزور تونس للمشاركة في مراسم تشيع ودفن رئيس تونس الراحل " الباجي قايد السبسي" خلال لقائه وزير خارجية تونس "خميس الجهيناوي" تعازي الشعب والحكومة الايرانية بهذه المناسبة، معربا عن دعم طهران للاجراءات المتخذة في نقل السلطة معلنا وقوف الشعب والحكومة الايرانية الى جانب الشعب والحكومة التونسية.

من جانبه اعرب وزير خارجية تونس "خميس الجهيناوي" عن شكرة للتعازي الايرانية، مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات.

وقد توفي الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" يوم الخميس الماضي واقيمت مراسم تشييعه يوم الجمعة.

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