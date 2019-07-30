٣٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83417547
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التاكيد على تنمية التعاون بين ايران وتونس في جميع المجالات

التاكيد على تنمية التعاون بين ايران وتونس في جميع المجالات

طهران ۳۰ تموز / يوليو / ارنا – تم التاكيد خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون الافريقية ووزير خارجية تونس على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وقدم مساعد وزير الخارجية الايراني "حميدرضا دهقاني" الذي يزور تونس للمشاركة في مراسم تشيع ودفن رئيس تونس الراحل " الباجي قايد السبسي" خلال لقائه وزير خارجية تونس "خميس الجهيناوي" تعازي الشعب والحكومة الايرانية بهذه المناسبة، معربا عن دعم طهران للاجراءات المتخذة في نقل السلطة معلنا وقوف الشعب والحكومة الايرانية الى جانب الشعب والحكومة التونسية.

من جانبه اعرب وزير خارجية تونس "خميس الجهيناوي" عن شكرة للتعازي الايرانية، مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات.

وقد توفي الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" يوم الخميس الماضي واقيمت مراسم تشييعه يوم الجمعة.

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