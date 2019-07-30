افتتاح ثلاثة سدود خلال زيارة رئيس الجمهورية لأردبيل

قال مديرعام شركة المياه في أردبيل" اصغر سليمان زاده" إن سد أحمدبيغلوي في مدينة مشكين شهر هو من النوع الترابي ويسع حوضه 28 مليون متر مكعب وبافتتاحه سيتم ري أكثر من 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة.

وبين أن سد بفراجرد في مدينة خلخال يسع لأكثر من ستة ملايين مترمكعب من المياه ووبذلك سيتم تأمين مياه الشرب إلى المدن والقرى المجاورة له.

وبين أن كلفة إنشاء هذه السدود الثلاث بلغت 12000 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000ريال).

انتهى**م م**2041**

