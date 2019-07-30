٣٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٤٥
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83417773
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وفقا لتقرير يوناما

استمرار قتل المدنيين جراء النزاع في أفغانستان

استمرار قتل المدنيين جراء النزاع في أفغانستان

طهران/ ۳۰ تموز/ يوليو/ ارنا - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) في تقرير صدر حديثا، عن استمرار قتل المدنيين في افغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري ۲۰۱۹ كما في السنوات السابقة.

ويدل تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن البعثة، على أن "إجمالي عدد الضحايا من المدنيين الذين وثقتهم UNAMA بلغ  ۱۳۶۶ مدنيا و ۲۴۴۶ عسكريا.

وبحسب التقرير، فإن من بين القتلى ۳۲۷ طفلا، و۸۸۰ مصابا.

وكشفت البعثة أن العدد الأكبر من القتلى بين صفوف المدنيين جرى على يد القوات المعارضة للحكومة الأفغانية، موضحا بان ۸۴ بالمائة من خسائر المدنيين كان بسبب زرع المتفجرات.

وكشفت البعثة أن مقتل ۵۲% من هؤلاء القتلى جرى على يد القوات المعارضة للحكومة الأفغانية، بينهم ۳۸% - على يد طالبان، و۱۱% - تنظيم داعش.

وأعتبرت یوناما الأطفال والنساء هم الضحايا الأكثر بين صفوف المدنيين، وقالت ان الخسائر التي وقعت بين الاطفال تعود ۱۵۰ حالة منها الى القصف الجوي حيث قتل ۸۹ طفلا واصيب ۶۱ اخرين.     

وأكد التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) عن مقتل ۱۴۴ أمراة و اصابة ۲۸۶ اخريات خلال الاشهر الستة الماضية.

انتهى**

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